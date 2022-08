Meux-Perwez, pour que le rêve se poursuive

Une équipe pour laquelle il ne tarit pas d’éloges."Perwez vaut plus qu’une P1. J’ai même le sentiment qu’ils s’en sortiraient en D3 amateur. Cela fait quelque temps que Perwez ne fait que gagner et c’est chouette pour l’image de la commune. La province du BW a aussi besoin de ce genre de performances."

La D3 de Ciney puis la D1 de Tirlemont sont les deux dernières "victimes" des Perwéziens."Ils peuvent compter sur Meux pour les prendre au sérieux. Je ne cache pas qu’après avoir éliminé Rebecq, on pensait tomber sur Tirlemont au quatrième tour et on a été les premiers surpris d’apprendre que Perwez passait."

Les Meutis le savent très bien: ce n’est pas une équipe de P1 qu’ils vont rencontrer ce soir"mais on ne va pas changer notre fusil d’épaule ni notre manière de fonctionner.Meux est un club qui ne fait pas de bruit, qui est discret et qui ne fait pas de vagues et on prend Perwez très au sérieux."

Charleroi dans la tête

Le vainqueur de Meux-Perwez rencontrera Hasselt ou Gullegem, deux clubs de D2 néerlandophones, au cinquième tour, le dernier avant de s’offrir une D1 en 1/16e de finale de la Coupe. " On n’en est plus très loin. Dans une carrière, on retient souvent les bons moments et les titres de champion mais affronter une D1 en match officiel est encore autre chose. J’ai eu la chance de jouer au Sporting de Charleroi avec Walhain, Cyril Rosy s’est rendu au Standard avec Rebecq, mais nous sommes les deux seuls du noyau à avoir vécu ce genre de moment. Meux n’a jamais connu ça alors que le club joue le haut du classement depuis quelques saisons et rencontrer une D1 dans deux tours serait la cerise sur le gâteau pour tout le groupe."

Et pourquoi pas car si Perwez cumule les exploits, Meux est aussi bien dans ces godasses à une semaine de la reprise du championnat."On a éliminé Belœil qui vaut plus qu’une P1 puis Rebecq qui est bien plus fort que la saison dernière et qui méritait autant que nous de passer. le groupe est en forme, précise Moors, bien remis de soucis aux cervicales qui lui ont fait mettre le foot de côté pendant quelques mois en mars dernier. J’ai vu quelques spécialistes et c’est de l’histoire ancienne."À 33 ans, Clem est toujours bien là et toujours aussi ambitieux, comme son club pour lequel il porte la vareuse pour la cinquième saison."Et pourtant, je ne fais pas encore figure d’ancien. Cela veut tout dire de la stabilité qui règne à Meux et ça me plaît. On a terminé deux fois deuxièmes ces deux dernières saisons, on aimerait encore jouer le haut du classement, mais la série s’annonce plus belle et plus forte. Avec des équipes comme Rebecq et Tubize, le BW peut se montrer ambitieux."