Le week-end dernier, 19 jeunes, âgés de 6 à 12 ans, ont pris part à un raid."Quatre étapes étaient programmées, indiquent les membres du staff présents pour encadrer les jeunes.Nous avons pris le départ à Orp pour rejoindre Jodoigne, avant de se diriger vers Gastuche. Le soir, il y avait une nocturne dans la région de Grez-Doiceau et Wavre avant l’ultime étape, le dimanche matin, sur Grez-Doiceau. Au total, les plus petits ont bouclé 77 kilomètres, alors que les plus grands ont roulé 113 bornes!"

Un fameux challenge, d’autant que la météo caniculaire était de mise."D’apparence, cela peut paraître exagéré, mais ici, tout était préparé, poursuivent les organisateurs. Les jeunes sont habitués à rouler, même si nous travaillons essentiellement la technique. On a bien veillé à ce qu’ils boivent en suffisance. On rechargeait en eau à bonne température toutes les une heure trente maximum et on a fait des haltes boissons tous les quart d’heure."

Du côté des enfants, à voir le sourire sur les visages à l’issue des deux journées, c’était la satisfaction comme le souligne Arthur:"C’était bien! J’ai bien aimé la nocturne. Et puis, on a dormi tous ensemble, c’était sympa."

Du côté des parents, si on percevait un certain stress au départ, la fierté de voir leurs enfants accomplir ce défi était bien présente à l’arrivée.