Chastre encore en rodage contre Bruges B

Après avoir perdu ses deux premières joutes amicales, l’équipe est loin d’être prête."Contre le BX (1-2), le but était de voir toutes les joueuses à l’œuvre. Face à Anderlecht B (0-5), il était difficile de rivaliser avec des filles qui s’entraînent 4-5 fois par semaine. Il y a encore pas mal d’incertitudes pour l’instant et on ne sait par exemple pas trop où on va au niveau du poste de gardienne, c’est pourquoi, on prend ce match de Coupe avant tout comme une préparation où l’on va essayer des choses."

Ce n’est pas pour autant que la formation des Quinze Bonniers se présentera sans ambition, ce samedi (16h), d’autant qu’elle évolue une division plus haute que son adversaire."Je m’attends à un match difficile car Bruges sera un adversaire coriace. Il a beau évoluer en D2, cela reste une équipe réserve d’une Superleague avec des filles qui se préparent pour évoluer au plus haut niveau. Cela dit, on veut passer et on part pour gagner de toute façon."