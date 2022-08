Challenge du BW: Rendez-vous à Nil-Saint-Vincent pour la reprise

Le tracé de Nil-Saint-Vincent offre une seule distance de 10,950 kilomètres avec le 34ejogging proposé par le comité des Fêtes de Nil depuis la place du Tram.

Un parcours très roulant dans les rues du village et dans les campagnes voisines, avec principalement des voiries asphaltées au menu. À l’arrivée, pas de douches mais bien des vestiaires avec de l’eau. Le départ est fixé à 15h.

Sart-Risbart le 3 septembre et Waterloo le 17 septembre

Organisateurs et responsables du Challenge espèrent un retour des joggeurs et joggeuses en nombre."Il restera ensuite la course de Sart-Risbart le 3 septembre qui propose à nouveau trois distances pour les participants, et puis, la petite nouvelle, avec Waterloo, le 17 septembre, et un tout nouveau comité d’organisation pour proposer à nouveau une épreuve dans la cité du Lion. On prépare donc déjà la nouvelle saison avec l’arrivée probable d’une nouvelle organisation, et ce sera probablement une seconde épreuve sur Waterloo."