Ce championnat se déroulait à Bruxelles devant le théâtre royal de la Monnaie.

Six équipes étaient en lice, elles étaient réparties en deux poules de trois équipes. Les deux jeunes brabançons ont été battus en poule face à deux équipes néerlandophones très fortes. Ils ont perdu chaque fois à la balle sur les scores de 14-21, 21-14, 11-15 face à Rymen Thomas et Daan Van Hoof et encore 20-22, 21-16, 9-15 contre Victor Deschamps et Bram Leybaert. L’écart n’était pas énorme avec les meilleures équipes néerlandophones. Ils ont gagné leur troisième match (21-12, 21-18) contre une équipe de Waremme composée de Louis Yernaux et Eliott Vervaeren.

Raphaël Frankart et Luis Di Matino terminent en cinquième position.