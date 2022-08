P3D: Jandrain alignera bien une équipe en championnat

L’effectif actuel est composé des quelques éléments qui sont restés, de la réserve et de plusieurs anciens."On aurait pu faire une année tranquille, sans équipe première, mais c’est toujours difficile de repartir après. Nos ambitions ne seront pas délirantes car on s’est organisé un peu à l’arrache et on doit trouver un coach et un délégué, mais on va tenter le coup, commencer le championnat, et on verra bien."

Alain Boncher s’est retiré

Alain Boncher a décidé de faire un pas de côté il y a une semaine."La situation était un peu préméditée suite à un deuxième tour très compliqué en raison des nombreuses blessures et un président qui ne peut actuellement pas s’impliquer comme il l’aurait voulu,explique l’ancien T1.Je suis resté le plus longtemps possible par respect et parce que je ne voulais pas abandonner le navire quand ça va mal, mais je me suis rendu compte que cela allait être très compliqué après le forfait en Coupe du Brabant. Avec mon délégué, on ne voulait pas s’asseoir sur un banc et subir une saison d’enfer comme l’a connue Orp B. Donc, j’ai préféré me mettre en retrait et je l’ai fait en accord et en bons termes avec le club. Je reste ouvert à toute proposition car j’ai toujours été dans le foot et même si c’est compliqué pour l’instant, il reste des perspectives pour Jandrain qui fête ses 50 ans."

Le club recherche toujours des joueurs pour compléter son effectif. Contact: Julien Gasiaux au 0479 87 97 74.