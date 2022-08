Mission accomplie pour Alexis Moreno à Munich

En raison d’une blessure, Alexis Moreno n’avait pas pu participer à la course de sélection pour le championnaçt d’Europe des 16-19 ans. " La course de sélection se déroulait l’année dernière à Butgenbach dans la catégorie des jeunes A. Il fallait terminer dans les cinq premiers pour être qualifiés. J’étais blessé, je n’avais donc pas pu courir. J’ai envoyé un mail à la fédération pour indiquer que je m’entraînais avec Gabriel et Ismael Zaoudi et que j’avais le même niveau qu’eux. Ils s’étaient qualifiés lors de cette course. La fédération m’a entendu et elle m’a sélectionné", signale le Cérousien.