Le Trophée 875 revient là où il est né… en 1976 à Orp-le-Grand

Face à un championnat qui se divise, une concurrence féroce au calendrier international, le motocross d’Orp-le-Grand ose, cette année, un retour aux sources. "On voulait rappeler les heures de gloire de notre sport. C’est en 1976 que le Trophée 875 est né, ici à Orp sous l’impulsion d’Arnold Deville, l’oncle de Paul Grenier.Les pilotes devaient rouler avec trois machines, une 125, une 250 et la 500 pour disputer la course. Nous avions à l’époque de super pilotes très polyvalents",se souvient Luc Maricq.

Cette année, une variante sera proposée."Tout le monde n’a plus les moyens de disposer de trois machines. C’est pourquoi nous proposons le Trophée 875 en équipe. Un peu comme le motocross des Nations. Nous aurons ainsi 16 équipes pour 48 pilotes maximum au départ! C’est le maximum autorisé par les assurances pour la sécurité."

Si le Trophée 875 occupera toute la journée du dimanche, la journée du samedi sera réservée au championnat FPCNA."Le championnat classique actuel avec des motos modernes. alors que le dimanche, on est plus avec des Oldtimers, des motos datant d’avant 1992 et parfois des machines de collection de 1959. Nous proposons aussi deux courses annexes pour les non-licenciés. Au total, 96 pilotes seront alignés. Cela permet aux gars du coin de venir en licence d’une journée. On doit refuser du monde chaque année. C’est aussi l’occasion de permettre à nos nombreux bénévoles de pouvoir rouler sur le circuit qu’ils ont façonné."

6000 spectateurs attendus

Car depuis mi-juillet, au moins trois fois par semaine, une vingtaine de personnes se retrouvent sur le site pour l’aménager."Ce sont huit mois de préparation intensive que ce soit pour l’administratif ou le terrain. Le parcours mesure 1800 mètres. Il y a un nombre incalculable de piquets, 570 barrières radars, 60 gros ballots et 60 petits. La commune nous donne également un bon coup de main. Le jour J, 240 bénévoles sont d’ailleurs nécessaires."

À l’arrêt depuis 2019 en raison de la crise sanitaire, les organisateurs espèrent attirer 6000 spectateurs avec cette nouvelle formule.