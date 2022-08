Il s’est pourtant très vite retrouvé dans le troisième groupe dès le début de la course à vélo. " J’étais dans le deuxième groupe mais j’ai déraillé. Cela m’a fait perdre du temps. J’étais seul pendant deux kilomètres. Pour éviter de me battre seul pour revenir sur le groupe devant, j’ai attendu mes poursuivants. Ensemble, nous avons dû faire un effort pour rattraper nos prédécesseurs qui étaient regroupés en tête."

Gabriel Zaoudi est dixième lorsqu’il entame la course à pied. " J’ai très vite dépassé plusieurs adversaires. Après deux kilomètres, j’étais cinquième. J’ai encore gagné une place sur la fin, sans pouvoir revenir sur le troisième. Pour cela, il aurait fallu un kilomètre en plus."

Le jeune brainois était partagé entre son excellente quatrième place et l’envie de monter sur le podium. " Si je n’avais pas déraillé et dû faire cet effort pour revenir sur les premiers à vélo, je pense que j’aurais pu mieux faire en course à pied. À part cela, je suis plutôt content de ma course", signalait-il.

En 2023, Gabriel Zaoudi vivra une expérience mondiale. " Il y a quinze jours, lors d’un sprint à Butgenbach, je me suis qualifié pour les championnats du Monde juniors de 2023", se réjouit le jeune triathlète.