La nouvelle vie de Guillaume Dermiens

Une décision difficile à prendre, mais aussi un soulagement. "Ce n’est pas une décision évidente à prendre mais après avoir joué ces dernières années avec ces douleurs au genou, ça me fait du bien de mettre un terme à cette souffrance. Bien sûr, ça me fait mal car j’aime voyager, j’aime ce sport, je voulais devenir professionnel mais jouer en permanence en ayant mal et sans trouver de solution, ça devenait difficile à gérer. Je me dis qu’une nouvelle vie va commencer pour moi."

La souffrance était devenue trop grande. "Dépenser autant d’argent pour se battre sur le terrain sans être à 100 %, ce n’était plus possible."

Guillaume Dermiens referme donc un chapitre de sa carrière de joueur de tennis. Non sans en garder de bons souvenirs. "C’est la fin d’une belle aventure faite de moments positifs et négatifs. J’ai vécu plein de bonnes choses durant ces années, j’ai rencontré de bonnes personnes, découvert des cultures différentes, ça restera une sacrée expérience."

Même s’il n’a pas pu réaliser son rêve et devenir joueur professionnel. "J’arrête sans regret. Je me dis que c’est un bon investissement pour mon futur."

Car le Guibertin continuera de jouer au tennis. "Le traitement qui m’est proposé et un rythme d’entraînement moins soutenu vont me permettre de poursuivre sur le circuit belge pour y rivaliser avec les meilleurs joueurs du pays. Le tennis reste ma passion, ma vie, et je continuerai à le vivre."

Il s’occupera des jeunes au club Justine Henin

Avec une casquette d’entraîneur aussi, de quoi lui permettre d’ouvrir un nouveau chapitre. "Je vais m’occuper de jeunes dans mon club au Justine Henin. Je vais essayer de leur transmettre un peu de mon expérience. C’est une nouvelle vie qui débute pour moi, un nouveau rythme aussi puisque je vais combiner ces cours avec la reprise d’études et des tournois de tennis. Je dois réapprendre à vivre autrement mais cette reconversion est motivante puisqu’elle me permet de rester dans ce milieu que j’aime tant."