Il enchaîne les défis sportifs les plus fous pour la bonne cause

En juillet dernier, François Dutry a bouclé l’Ultra tour des sources, une randonnée de 160 km dans la région de Spa. "Une superbe expérience de 32 heures en cinq étapes, une météo incroyable malgré la chaleur et un très beau dénivelé positif de 4500 mètres. Je peux désormais vous le confirmer la Belgique est loin d’être le plat pays dont on parle", sourit-il.

Le 17 septembre, François sera aux Lacs de l’Eau d’Heure pour participer à l’Iron Lakes. "Cette fois-ci, ce sera à vélo, avec un parcours de 180 km. Je m’entraîne dur pour ça, je roule tous les jours, avec 500 km parcourus par semaine."

Dans ses défis fous, il devait y avoir la Conquête des Ardennes, une rando cyclo ultra d’endurance de 450 km à parcourir en deux jours. "Malheureusement je n’ai pas pu obtenir un vélo adapté. Je n’ai qu’un VTT de 15 kg ou un vélo de triathlon mais ils ne sont pas adaptés pour partir à la conquête des célèbres côtes de Liège-Bastogne-Liège ou de la Flèche wallonne. Je me rabattrai peut-être sur la Casse-pattes, une autre célèbre course d’ultra cyclisme de 200 km."

Une chose est sûre, François Dutry avale les kilomètres tout au long de ces défis. "Mon corps réagit incroyablement bien, j’en suis d’ailleurs étonné. Je n’ai jamais atteint un niveau à vélo alors que j’ai fait du triathlon pendant de nombreuses années. Les sensations sont très bonnes."

«J’ai perdu pas mal de personnes à cause du cancer, il me suffit de penser à elles pour trouver l’énergie»

Le plus touchant reste les réactions des gens face au challenge qu’il s’est lancé, et la cause qu’il soutient. "Beaucoup me demandent où je vais chercher cette force, ce courage, cette motivation pour réaliser les défis et m’y préparer. Je leur réponds simplement que j’ai un pourquoi je le fais tellement puissant que l’énergie vient naturellement. J’ai perdu pas mal de personnes à cause du cancer et il me suffit de penser à elles pour trouver l’énergie d’avancer. Jamais je ne me pose la question d’arrêter car je sais pourquoi je le fais."

Un état d’esprit qu’il tente d’inculquer à ses clients, lui qui est coach mental pour sportifs de haut niveau. "C’est intéressant de partager mon expérience avec eux. Ils connaissent des moments difficiles, des baisses de motivation, je leur dis alors d’aller chercher le pourquoi ils font ça car trouver cette raison est tellement puissant qu’ils n’ont plus rien besoin d’autre."