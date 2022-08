Walhain sera (très) attendu au tournant

Également promues grâce à leur deuxième place pas si loin derrière les Walhinoises, les Ohinoises sont capables du meilleur comme du pire. Elles présenteront toujours une équipe jeune, mais dont le noyau sera gonflé par l’excédent de joueuses en P1 et la fusion avec l’équipe C. " On ne va pas jouer la montée en P1 mais on ne jouera pas non plus la dernière place dans une série intéressante avec pas mal d’équipes bruxelloises, analyse Paulo Guimaraes (T1).Si on termine dans le milieu, on sera content."

Jodoigne B est l’une des valeurs sûres de la série depuis quelques saisons et espère faire oublier sa huitième place de la saison dernière avec un noyau quasi identique."L’objectif est de faire un peu mieux, confirme l’entraîneur, Pierre Haerlingen.Si on parvient à être plus régulier, ce qui constituait notre plus gros problème, on sera plus haut dans le classement."

Après avoir redémarré en P3 suite à son forfait général en P1, les filles de Ronvau Chaumont ont eu l’opportunité de se retrouver à nouveau en P2."On voudrait tout simplement vivre une bonne saison, souligne le coach, Guillaume Lengelé.Comme il y a beaucoup de nouvelles joueuses, on va essayer de faire progresser tout le monde et de se maintenir."

Du côté de Bruxelles, les jeunes du White Star, Boitsfort ou Etterbeek seront à surveiller de près.