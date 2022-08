Une victoire, mais pas (encore) de continentale pour le Chaumontois Grégory Carême

D’ici quinze jours, le premier week-end de septembre, Grégory reprendra dans les labourés."Deux courses pour cette reprise, chaque fois en Flandre, dont le fort de Kessel le dimanche. J’aspire à reprendre les cyclo-cross avec quelques ambitions. J’ai pas mal de cross B, mais aussi un planning avec les pros où j’aimerais m’illustrer. On verra où j’en serai côté équipe."

Car à ce stade, le Chaumontois est toujours à la recherche d’une bonne formation."J’aimerais intégrer une équipe continentale pour me permettre de disputer de plus belles courses. Mais si j’ai, jusqu’à présent, quelques contacts, ce sont de petites formations où le programme est intéressant mais où je n’aurais pas de soutien pour le matériel. Cela reviendrait à de nouveau devoir tout payer de ma poche alors qu’actuellement, avec la propre formation, j’ai des sponsors qui me permettent de payer mes déplacements et mon matériel. Et tout cela coûte assez cher…. Je dois donc continuer à m’illustrer pour évoluer à un plus haut échelon où je pourrai disposer du matériel en plus du programme. Il reste quelques épreuves sur route. J’espère être épargné par la malchance et les soucis, et donc continuer à me distinguer par des échappées en espérant conclure en fin d’épreuve."

Objectif: Un Top 15 chez les meilleurs

Et pour cet hiver?"Là, je vise des Top 10, voire des Top 15 avec les meilleurs coureurs dans les labourés. Cela attire l’attention, surtout en Flandre où les moyens sont plus importants qu’en Wallonie."