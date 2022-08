Un coach serbe de l’Étoile Rouge de Belgrade en visite chez les Castors Braine

Si le club brainois avait pris l’habitude d’emmener des jeunes en Serbie pour suivre un stage à l’Étoile Rouge, depuis l’arrivée du Covid, c’est désormais le club serbe qui envoie à Braine l’un de ses coachs.

Ce fut encore le cas cet été. Durant une semaine, une quarantaine de jeunes basketteurs et basketteuses ont pu suivre un stage dispensé par Mirko Mijailovic, actuel coach des U16 et U18 du club serbe et ancien joueur professionnel.

Un entraîneur exigeant – le basket-ball est une véritable religion en Serbie – dont la devise est: Never give up (n’abandonne jamais)."Il l’a répété tous les jours durant le stage et s’il voyait un jeune baisser les bras, il lui tombait dessus",confie Philippe Lenaerts.

«Il faut être prêt à souffrir pour participer au stage»

Un stage difficile en termes de rigueur, d’apprentissage et de rythme qui s’adressait à des joueurs et joueuses, âgés entre 14 et 21 ans, ayant déjà un niveau de basket avéré."Il faut clairement un certain niveau pour y participer et les consignes se donnent en anglais,poursuit l’organisateur.Il faut aussi que le stagiaire soit motivé et prêt à souffrir. Le but est que les enfants découvrent une autre approche du basket, une autre façon de travailler, d’autres exercices. C’est aussi très intéressant pour les coachs belges qui encadrent le stage."

Mirko Mijailovic a donné de la voix et n’a pas hésité à partager ses connaissances du basket-ball."C’est une très belle expérience. Le niveau chez les jeunes joueurs belges est assez bon. Je me suis bien amusé", a confié Mirko avant de rentrer au pays.