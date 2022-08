P3C: Ottignies débute chez l’ogre de la série

Un peu plus tard dans la soirée (20h), Ottignies aura la lourde tâche de démarrer son championnat chez le grand favori de la série, le Crossing Schaerbeek B. " J’ai un bon pressentiment et ce n’est peut-être pas plus mal de débuter contre eux,relativise Stéphane Wille.On le sait, le Crossing possède de solides arguments mais j’ai confiance en mon équipe. Les gars reviennent tout doucement, le noyau s’étoffe et l’objectif sera de faire un bon match pour préparer la suite de la saison."

Le lendemain, le seul derby Brabançon wallon de cette première journée opposera Rixensart B à la nouvelle équipe d’Incourt B. " La préparation fut très bien suivie avec énormément d’implication de la part des joueurs. Nous sommes impatients d’y être et même si on ne connaît pas du tout l’adversaire, on sait qu’en y mettant l’envie et le rythme, on pourra faire de belles choses", explique le T1 Rixensartois Lorenzo Richiusa.

Pour sa première rencontre officielle à la tête du Stéphanois B, Christophe Dubois aura fort à faire avec ce déplacement toujours compliqué du côté du FC Polonia Limelette (le club a quitté les installations de Boitsfort pour celles de Limelette et a donc par conséquent changé de nom). " Ce sera un gros morceau mais ce n’est pas plus mal, explique le T1.On part un peu dans l’inconnu mais nous n’aurons rien à perdre cette saison vu que l’objectif est de faire progresser les jeunes."

À Walhain B, où treize nouveaux joueurs ont débarqué, on attaque le championnat par un déplacement périlleux à Saint-Michel B. " L’équipe évolue bien, les bases sont saines, les gars apprennent à se connaître et il faudra montrer ce qu’on a dans le ventre pour espérer embêter Saint-Michel. Il y a encore du boulot mais j’ai bon espoir car je sens beaucoup de motivation", relate le mentor Andy Collée.

Les Vert et Blanc de La Hulpe démarreront leur saison du côté de Boitsfort B alors que Bierges offrira l’hospitalité au Racing White Woluwe.