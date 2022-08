P3D: le renouveau d’Orp débute ce samedi soir

Notre interlocuteur avait quitté son poste en mars avant de revenir en vue de ce nouvel exercice."J’avais décidé de prendre du recul par rapport à l’ancienne direction. Ce qui fait très plaisir, c’est que les nouveaux dirigeants font confiance au staff de la saison passée : moi, Jean Paul Van Horebeek (délégué) et Jimmy Joostens (T2). En ce qui me concerne, il s’agit d’un nouveau challenge pour relancer le club et je vais travailler avec une vingtaine de nouveaux joueurs. Et puis, je reste un peu joueur car même à 44 ans, je pense pouvoir amener quelque chose dans les trente dernières minutes même si le but est de donner leur chance aux jeunes."

Orp débute contre un voisin."Mélin est une belle équipe qui va jouer le Top 5 voire le Top 3. L’enseignement de notre préparation, qui fut une bonne prépa dans l’ensemble, c’est qu’on était capable du meilleur contre une P2 ou une réserve de D3 mais aussi du pire face à des équipes plus faibles sur le papier. Je ne suis donc ni optimiste ni pessimiste."

Des réglages à Mélin

La préparation suit aussi son cours dans les rangs de Mélin.

"Commencer aussi tôt n’est pas l’idéal et notre parcours fut en dents de scie en raison des vacances, mais on n’est qu’en P3, tempère l’entraîneur, Benoit Lamine. Le positif, c’est qu’on n’a pas de blessé jusqu’ici. On a perdu 1-0 contre Drieslinter alors qu’on n’était pas complet, on a été éliminé 4-1 en Coupe contre Stockel mais on n’était pas mal, et on a battu Huppaye B 5-2 en faisant tourner l’effectif. Là, il nous restait un match ce jeudi soir contre les U19 IP de Meux pour travailler le placement de l’équipe. Pour ce week-end, un premier match est toujours particulier d’autant qu’il s’agit d’un déplacement. On a vu Orp un mi-temps, dimanche passé, mais il n’était pas complet, et le but sera de commencer par une victoire."