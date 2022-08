La première de Cédric Musette comme T1

Premier match et premier derby, ce samedi, face à Ittre."Peu de joueurs sont prêts à 100% car la préparation a été courte et il y a encore des réglages à faire tactiquement et physiquement. Avec Ittre, Genappe et Olympic Anderlecht, notre début de championnat n’est pas facile mais on est confiant. Ittre possède beaucoup d’ingrédients pour nous mettre en difficulté. Cette équipe est une habituée de la série et ils sont présents dans les duels. Il faudra afficher une bonne mentalité, être solidaire et donner le maximum tout en prenant du plaisir pour ne rien regretter."

Dans les rangs ittrois,"la préparation a commencé tôt mais s’est bien passée dans l’ensemble, souligne le coach, Gaëtan Sempoux.On a logiquement perdu en Coupe du Brabant contre Evere, toujours invaincu depuis sa création, mais on a fait de bons résultats dans les amicaux contre Nivelles, Ohain et Boitsfort. J’ai entendu de bons échos à propos de Nivelles et j’ai hâte de découvrir ça. Il est important de bien commencer d’autant qu’on jouera déjà Clabecq lors du troisième match."

Clabecq dans l’inconnu

Des Clabecquois qui débutent face à Ixelles B."Cette équipe constitue une inconnue, avoue le T1, Luigi Bruno.Notre préparation ne s’est pas bien passée car il y avait trop de joueurs absents, deux ont arrêté (Dambruoso et Ramioulle) et on n’a pas eu de victoire contre des P2. Tout le monde sera de retour ce week-end mais certains n’auront que 2-3 entraînements dans les jambes. Cela dit, on doit aller chercher la victoire à la maison."

Précisons encore qu’en raison d’un souci de terrain, le match entre le Léo B et Waterloo B a été inversé et se disputera à Waterloo ce dimanche à 17h.