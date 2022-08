Benjamin Moinil: «Excité de retrouver Chastre»

Hasard du calendrier, notre interlocuteur va retrouver Chastre, ce dimanche, dans le cadre de la première journée de championnat." Chastre est un bon club familial avec des gens au top et de bons joueurs. C’est toujours sympa de commencer par ce genre de match. Ce sera spécial pour moi et je suis très excité à l’idée de retrouver mes anciennes couleurs. "

Les joueurs des Boscailles ne devront surtout pas sous-estimer Chastre B."Ce n’est plus la même équipe que l’année dernière. Ils ont eu beaucoup de départs, certains éléments sont montés en P2 et ce sera donc encore plus jeune. Mais même si on va rencontrer un adversaire a priori moins fort, il faudra se donner à fond et miser sur notre expérience pour faire la différence. On joue un derby pour le gagner et c’est d’autant plus important de bien démarrer."

Car les Walhinois auront un statut de favori à assumer."L’équipe reste sur une énorme saison et il est très rare de terminer deuxième avec autant de points. L’objectif étant de faire mieux, on va jouer la montée. On se sait attendu et ce sera peut-être une pression en plus, mais on s’est préparé pour ça. On a quand même fait une bonne préparation où l’on a rencontré pas mal d’équipes d’un niveau supérieur et on n’a jamais été ridicule. Je pense qu’on est prêt et, en tout cas, on est confiant. "

Tout le monde est rentré et le noyau sera donc au grand complet à l’exception d’un autre ancien chastrois, Loïc Frys, qui est blessé.