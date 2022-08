Les photos et noyaux des équipes ainsi que les pronostics des entraîneurs seront publiés dans notre supplément qui paraîtra ce jeudi 18 août mais en attendant, nous avons fait un petit tour de nos seize clubs évoluant en P2B en posant deux questions à chaque entraîneur:

1. Quelles sont vos ambitions pour cette saison?

2. Comment se présente votre premier match et êtes-vous prêts après la préparation?

Rixensart

Pierpaolo Giunta (T1)

1.On a construit une équipe avec des joueurs d’expérience et on aimerait disputer le tour final et viser une place dans le Top 5. Mais pas plus.

2.On reçoit Rebecq B. Le noyau ne sera pas au complet car des joueurs rentrent seulement de vacances. On a disputé de bons matches de préparation contre Perwez ou Mons, deux tests magnifiques, et on doit maintenant s’habituer au rythme du championnat.

Lasne-Ohain B

Gilles Stephany (T1)

1.Rien n’a changé par rapport à la saison dernière. Le club vise la formation, on veut faire évoluer un maximum de jeunes vers la P1. Au niveau du championnat, l’équipe change tellement de semaine en semaine que ce manque de stabilité va nous suivre. La saison dernière, j’ai tout de même utilisé 51 joueurs, ce qui veut tout dire.

2. On aimerait bien commencer le championnat pour éviter de se faire peur par la suite. On reçoit La Hulpe puis on joue Stéphanois et Nivelles. On doit réussir notre entame de championnat mais comme on a repris tard, on n’est pas encore prêts et toujours en phase de préparation.

Saintes

Dorian Nizot (T1)

1.On veut jouer dans la partie gauche du classement et essayer d’accrocher le tour final. Il y a eu beaucoup de transferts mais quand on voit notre neuvième place de la saison dernière, il fallait changer quelque chose.

2. On se déplace à Ophain. La préparation n’a pas été au top car j’ai eu de nombreux blessés et des retours de vacances tardifs. Maintenant, tout ne fut pas mauvais mais le championnat commence un peu trop tôt.

Nivelles

Patrick Longfils (T1)

1.J’attends une saison tranquille et l’éclosion de jeunes, que le club redore son blason et retrouve un groupe, ce qui est le cas pour le moment.

2.La préparation fut bonne mais il y a encore des rodages à faire. J’ai aussi des universitaires en seconde session mais le groupe est bien. On se rend à Braine pour commencer, c’est une des grosses cylindrées de la série, puis on recevra Villers et on verra bien où nous en sommes.

Chastre

Hassan Riani (T1)

1.Ce sera une saison de transition avec un bon mixte entre anciens et jeunes, beaucoup de potentiel et de qualités. On va travailler autrement que par le passé.

2.Je suis content de la préparation, même si le championnat reprend beaucoup trop tôt. Nous ne serons pas prêts pour le début. On se déplace à Auderghem qui a transféré pour jouer le haut du classement. Tous les matches sont à jouer et c’est un bon test pour commencer.

Wavre-Limal

Cédric Vanton (T1)

1.On ne change rien. On a juste envie de jouer dans les cinq premières places et embêter les meilleurs. Je possède un groupe bien en place, soudé et compétitif.

2.On ne sera pas complets pour le premier match samedi soir à Jodoigne mais la préparation fut bonne malgré les absents et un groupe qu’il a fallu bricoler ces dernières semaines mais on sera prêts.

Villers

Frédéric Balan (T1)

1.On a mis la barre assez haut la saison dernière avec une 4eplace et une participation au tour final. On aimerait faire mieux, c’est-à-dire le Top 3.

2.La préparation fut particulière avec des matches qui se sont enchaînés le week-end et le mercredi. Il y a eu du positif et du négatif mais on va tenter de bien démarrer le championnat, en sachant aussi que nos trois tours disputés en Coupe de Brabant nous ont permis de nous qualifier pour la prochaine Coupe de Belgique. On reçoit maintenant Stéphanois. Il n’est jamais facile d’affronter une équipe qui vient de monter et il faudra se montrer concentrés et ne rien laisser au hasard.

Braine B

Axel Smeets (T1)

1.Le Top 5 ou le Top 6 me semble un bel objectif, en sachant qu’on sera attendus après le résultat de la saison dernière. Cela dépendra aussi des joueurs qui descendent de la D3 et de leur motivation. Mais il y a beaucoup de qualités dans mon groupe et si je n’ai pas peur du football que l’on va proposer, les jeunes vont s’aguerrir face à des adversaires plus roublards qu’eux. En sachant aussi que l’objectif reste de sortir trois ou quatre gars pour la D3.

2.On reçoit Nivelles, une équipe dont j’ai entendu de bons échos. Il y a aussi pas mal d’anciens Brainois là-bas et ce sera un bon test. Durant la préparation, j’ai vu pas mal de joueurs et de bonnes choses et je suis confiant.

Waterloo

Patrick Cousement (T1)

1.Il ne faut pas tourner autour du pot. On veut faire mieux que la saison dernière, on n’aura plus Perwez devant nous en championnat ni Saint-Michel au tour final et la montée est clairement l’objectif.

2.On reçoit l’ES Braine qui descend de P1. Je n’ai pas trop d’infos sur cette équipe, si ce n’est que Depotbecker est parti là-bas. Notre préparation ne fut pas optimale, j’ai testé un nouveau système qui nous a fait concéder beaucoup de goals mais la sauce prend. Il y a aussi eu trop d’absents mais les joueurs qui seront alignés dimanche seront prêts.

Ophain

Romuald Lecocq (T1)

1.On vise une place dans le Top 5. On a bien transféré et si tout va bien, on devrait jouer une saison tranquille dans le haut du classement.

2.On reçoit Saintes. Le match se présente bien, le noyau sera plus au mois complet et on reste sur une préparation très positive avec notamment un beau parcours en Coupe de Belgique.

La Hulpe

Jonathan Cabron (T1)

1.L’ambition est de profiter de chaque instant, de faire le mieux possible avec tout le groupe. On est 26 au début et on veut arriver à 26 en fin de saison après avoir accumulé un maximum de points. Vu nos transferts, un noyau qui est plus homogène avec tous les postes dédoublés, on serait à notre place dans la première partie du tableau.

2.On a vécu un terrible stage à Knokke, 90% des joueurs étaient présents en préparation et le groupe est prêt à débuter le championnat. La reprise sera importante avec cinq ou six premiers matches qui détermineront de la suite. On débute par Lasne-Ohain, un gros derby que le club veut remporter.

Auderghem

Jean-Claude Delmoitié (T1)

1.Essayer de jouer le plus haut possible en essayant au minimum d’accrocher une tranche. Mais il y a de très bonnes écuries dans la série, le championnat sera plus disputé que la saison dernière et on ne se met pas de pression.

2.Il y a eu de tout dans la préparation avec des vacanciers qui sont partis pendant que d’autres revenaient mais le groupe a bien travaillé, le staff a fait du super boulot, il n’y a pas de blessés et on est prêts pour la reprise, même si on doit se référer à des matches de préparation pour l’annoncer. On reçoit Chastre mais c’est mon groupe qui importe.

ES Braine

Michaël Ghion (T1)

1.Après une dernière saison compliquée, l’objectif est de reconstruire quelque chose avec des gens véhiculant les valeurs du club. On vise la colonne de gauche tout en titillant les meilleurs. Je veux aussi garder mon groupe concerné toute la saison.

2. On reçoit Waterloo. C’est un gros client, ils n’ont pas les mêmes moyens que nous. Ce premier match arrive fort tôt et il me manquera certains cadres.

Stéphanois

Rénald Pansaerts (T1)

1.La mission est de se maintenir, l’objectif de figurer le plus haut possible dans le classement. L’idéal serait que Stéphanois s’installe en P2 dans la durée, en sachant que la série s’annonce relevée et que mon équipe a moins de 23 ans de moyenne d’âge. L’idée de former les jeunes du club est toujours bien d’actualité.

2. On reste sur une préparation mitigée avec pas mal de blessés et des vacanciers. Mais je devrais aligner une équipe performante pour commencer le championnat à Villers.

SC Jodoigne

Martin Dehut (T1)

1.On aimerait passer une saison tranquille, passer de bons moments, jouer dans la colonne de gauche, sans stress, et sans véritables ambitions en restant bien les pieds sur terre après l’euphorie de la montée.

2.On reçoit Wavre-Limal. La préparation fut courte mais la situation est la même pour toutes les équipes et il faudra quelques matches pour être bien dedans. Mais la préparation fut positive et on sera prêts

Rebecq B

Francesco Marella (T1)

1.On va aborder ce championnat pour le découvrir et se mettre à l’abri le plus rapidement possible. La P2 est une découverte pour tout le groupe et on ne sait pas trop à quoi s’attendre, même si on entend pas mal de choses et ce sera tout sauf une partie de plaisir. Avec mon jeune groupe, il faudra travailler trois fois plus.

2. On a eu un groupe chahuté avec les départs et retours de vacances mais il est au complet pour reprendre le championnat et on attend le premier match à Rixensart avec impatience.