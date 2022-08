Un engouement exceptionnel au TC 1310 de La Hulpe

Sur le plan sportif, Clément Geens a décroché son premier trophée au RTC 1310 en battant Victor Ernaelsteen, récent vainqueur au Bercuit."Clément a survolé tous ses matches en ne perdant que quelques jeux. Avec Victor, c’est la plus belle finale qu’on pouvait avoir suite au forfait sur blessure de Yannick Vandenbulcke."

Chez les dames, Sofie Oyen fut sacrée pour la quatrième fois.

"J’aime bien jouer sur terre battue et j’ai utilisé mes amorties à bon escient. Celait fait plusieurs années que je viens ici et je suis contente de retrouver autant de monde après le Covid en plus d’avoir gagné."

Dans un très beau tableau M 35-1, notons le succès de Michaël Cops (Parival) contre Olivier Beauclercq (Raquette) tandis que dix joueurs la hulpois ont atteint une finale et cinq d’entre eux l’ont emporté. "Les membres du club ont répondu présents dès le début. Nous avons aussi eu trois longs matches de plus de quatre heures, ce qui a provoqué un peu de retard, mais la terrasse est restée comble tous les soirs."

Gros succès pour le double

La troisième édition du double messieurs a également remporté un gros succès." On a eu la chance d’avoir les frères Rochus ainsi que Steve Darcis pour la première fois, ce qui a drainé beaucoup de monde, souligne Philippe Metten.Blessé, Christophe Vliegen est venu comme spectateur et on aura peut-être l’ancienne équipe de Coupe Davis l’année prochaine puisque tous ces joueurs se sont déjà déclarés partants pour 2022 avant d’être sollicités."

Après avoir éliminé Olivier Rochus et Alec Witmeur en demi-finale, la paire Geens-Dubail a battu Steve Darcis et Maxime Braeckman, lesquels avaient gagné leur place en finale en écartant Christophe Rochus et Laurent Montoisy.

81000 euros de subsides

Le directeur du tournoi confirme que le RTC 1310, qui compte quelque 400 membres, se porte bien."On a continué à organiser le cinq étoiles pendant le Covid mais en format réduit. C’est la première fois que nous remettions le couvert avec des activités comme avant, et on a été très agréablement surpris par l’engouement. C’était top au niveau des inscriptions (529 joueurs) qui étaient full une semaine après l’ouverture et un tableau Messieurs (88 joueurs, un record) bien rempli."Le club a d’autres projets." On a développé un gros programme d’investissement pour rafraîchir les infrastructures et la Région wallonne vient de nous octroyer un subside de 81000 euros pour la remise à niveau de deux terrains, de clôtures, un éclairage LED et le revêtement en flex court sur le terrain n° 1 pendant l’hiver."