P1: Lasne-Ohain directement dans le vif du sujet

Les Bleu et Blanc doivent une petite revanche à leur coach suite à la contre-performance subie mercredi dernier à Villers en Coupe de Brabant. " Nous étions les tenants du titre et se faire éliminer si tôt fut une déception. Nous étions les meilleurs sur le terrain mais il nous aura manqué de la lucidité et de la fraîcheur. C’est comme cela, c’est le foot mais je suis tout de même très satisfait de la préparation car nous avons passé un tour en Coupe de Belgique et les rencontres amicales étaient de bonne facture. J’attends une réaction du groupe ce week-end et je suis certain qu’elle sera au rendez-vous."

Pour le duel de ce dimanche, Demeur R. est suspendu, Desnel est sur le retour mais n’est pas encore opérationnel alors que Dans est toujours blessé.