Le titre est proche pour Genappe et Nil

En déplacement à Waret-la-Chaussée, Tourinnes-la-Grosse, sans Maxime Jossieaux et Laurent Tricot, a été battu 13-5. Très vite, les visiteurs n’ont plus eu qu’une seule envie, que le match se termine, peu importe le résultat. " L’arbitre a pris une décision contestée par les visités. L’ambiance est devenue très désagréable ensuite. Au plus vite terminé, au mieux", indiquait Cédric Evrard, le capitaine de Tourinnes.