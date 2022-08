Geens à propos du tournoi de La Hulpe: «Le plus beau du Belgian Circuit»

Le remporter enfin a été un sentiment particulier pour le régional de l’étape. "J’avais envie de le gagner enfin, c’était donc très particulier de le remporter. D’autant plus que ce week-end, le monde était au rendez-vous, tout comme les amis et la famille. J’ai encore plus savouré le moment que désormais, je joue au tennis pour le plaisir et non plus avec un objectif de classement ou autre."

Clément Geens a dominé le tournoi la hulpois de la tête et des épaules, ne cédant aucun set à ses adversaires. "J’ai bien joué du début à la fin du tournoi. Il a fait vraiment chaud durant toute la semaine, certains joueurs qui participaient à un autre tournoi en parallèle étaient peut-être plus fatigués que moi. J’ai gardé un niveau de jeu constant, j’étais bien concentré, ce qui m’a permis de ne jamais me faire peur."

Au-delà de sa victoire en simple, Clément Geens s’est également imposé dans le double messieurs avec son partenaire, Julien Dubail. "C’est la première fois que je prenais part à ce tournoi de double exhibition, nos victoires ont été plus étriquées puisque remportées au super tie-break mais ça a été une bonne expérience."

Retrouver Clément Geens sur les courts de tennis, une image que l’on voit moins ces dernières années, notamment depuis qu’il s’est lancé dans le padel."Je joue moins au tennis mais je prends peut-être plus de plaisir qu’avant, j’ai juste moins de temps depuis que je me suis lancé dans le padel, où je prends également beaucoup de plaisir."