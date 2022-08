Arold Bouchard, un jeune qui monte

Arold Bouchard habite Chaumont-Gistoux. Il évolue en minimes à Warnant. " Je suis minime deuxième année. Je vais avoir 15 ans le 16 novembre. Avec Warnant, on fait partie de la série C, nous sommes deuxièmes."Warnant est affilié dans l’entité Dinamo. Le jeune Chaumontois doit se déplacer parfois bien loin. " Warnant, c’est loin, mais je m’y amuse bien. Les équipes et mes équipiers sont sympas", lance-t-il.