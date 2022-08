Un ex-international ivorien s’engage à Rebecq

International Ivorien, il comptabilise une dizaine de caps avec les Éléphants, mais aussi une participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

Au vu de son expérience et de son impressionnant parcours, il semble presque irréaliste qu’un tel joueur rejoigne un club comme la RUS Rebecquoise. Mais aussi fou que cela puisse paraître, c’est aussi ça la magie du football et ce qui fait également le charme de ce petit club de village, qui malgré cette image, parvient pourtant à s’entourer de véritables pointures! En effet, si le club nous avait déjà habitués à enrôler des anciens pros qui cherchaient à se relancer, l’arrivée de Bagayoko est sans aucun doute le plus beau coup réalisé par le club.

Titularisé pour la première fois samedi dernier face à Meux, Mamadou Bagayoko devrait être le dernier renfort de l’été pour la RUS. C’est ce qu’on appelle finir en beauté!