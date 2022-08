TANGISSART: Lorenzo Berthels, Michaël Vandendaele, Nicolas Corbisier, Arnaud Corbisier (5-8 Järnö Legros), Nicolas Corbisier, Maxime Blehin.

VILLERS-LE-GAMBON: Antoine Kopowitsch, Igot Florimont (3-4 Quentin Dufour), Christophe Vander Elst, Arnaud Godart, Michaël Fouarge.

Les Stéphanois ont livré un bon début de rencontre (2-0) avec notamment un rechas entre les perches d’Arnaud Corbisier. À deux reprises à 40 partout, une balle coupée est reprise au bond victorieusement par les visiteurs, Christophe Vander Elst et Arnaud Godart (2-2).

Tangissart a ensuite accusé le coup. Les retours de jeu étaient catastrophiques, l’équipe visitée trop nonchalante. " Nous sommes derniers, les joueurs n’ont plus le moral. La semaine dernière, contre Warnant, je leur ai toutefois indiqué qu’il fallait continuer à se battre à la fois pour le comité et aussi pour les spectateurs qui nous suivent", signalait le président Eddy Corbisier.

Si Tangissart n’était pas des plus fringants, c’était le cas aussi des visiteurs. Ils commettaient eux aussi des erreurs, comme le mauvais passage au tamis d’Igot Florimont (4 services fautifs). Les visiteurs étaient plus puissants au rectangle, cela leur permettait de mener 4-6. Arnaud Corbisier se blessait à la cheville gauche, l’arbitre sifflait alors la mi-temps.

Arnaud Corbisier, blessé, jette l’éponge

Arnaud Corbisier reprenait courageusement avant de jeter l’éponge à 5-8, après avoir sauvé son jeu. Tangissart perdait ensuite un jeu de 40-0, mais prenait un point mérité à 5-10, à 40 partout, après avoir remonté un jeu de 0-40, lorsque le contre-rechas main basse de Christophe Vander Elst s’écartait des limites (6-10).

La rencontre était alors jouée. " Nous étions venus pour les trois points. Mais ce n’est pas possible quand on commet des fautes comme nous l’avons fait ce dimanche, peu importe l’adversaire", indiquait le secrétaire visiteur, Romeo Corazza.

À Tangissart, on était satisfait du point pris. " C’était l’objectif", signalait Järnö Legros, monté à la place d’Arnaud Corbisier. " Il n’est pas évident de monter et d’être directement dans le coup quand on joue peu et que l’on est en fin de carrière comme moi", lançait Järnö Legros, qui jouait son avant-dernier match à domicile.

" Nous méritions le point. Selon moi, Maxime Blehin a été le meilleur frappeur ce jour", signalait Eddy Corbisier.