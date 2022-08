Après avoir créé un premier exploit face à Ciney (D3) le week-end dernier, Perwez (P1) vient d’en réaliser un second, encore plus beau, à Tirlemont, pensionnaire de D1 amateur. Trois divisions séparent les deux équipes mais le dispositif tactique mis en place par Christophe Mortier et l’organisation de son équipe ont fait la différence samedi soir.

C’est vrai, il y a eu cette frappe de Bracké sur la transversale qui a fait craindre le pire après deux minutes de jeu ou cet excellent arrêt de Pletinckx devant Claes à l’approche du repos mais pour le reste, Perwez a fait mieux que tenir le choc avec, cerise sur le gâteau, ce but inscrit par Siroux, bien servi par Brassart, en fin de première période (0-1)."On l’a fait, savoure Christophe Mortier.On avait bien étudié le jeu de notre adversaire et mes gars savaient ce qu’ils avaient à faire et quand le faire. Tout le monde avait à cœur de réaliser quelque chose de grand, les garçons en voulaient et pour mes détracteurs qui disent que je n’y connais rien au foot, je pense leur avoir montré que tactiquement, Perwez vient de faire quelque chose d’énorme. Pour le club, c’est fantastique."

Solide et compact, le bloc perwézien n’a pas laissé grand chose à un adversaire qui a tout de même disputé les 1/16e de finale de la Coupe la saison dernière avec une défaite 3-0 au CS Bruges. De quoi donner des idées… "Je ne sais pas jusqu’où ira Perwez mais ce qu’on vient de réaliser est déjà magnifique. Nous étions aussi bien physiquement qu’une D1 amateur qui s’entraîne cinq fois par semaine et c’est une récompense pour mon équipe qui court depuis le mois de juin. Pour faire ça, il faut un groupe et on en a un."