Il est compliqué de tirer la moindre conclusion après ce genre de rencontre. Certaines joueuses sont encore en vacances, d’autres redémarrent à peine. Les systèmes sont souvent nouveaux à assimiler. Il n’empêche, à huit rotations seulement (Balza, Beckers, Cordi, Gillis, Hauet, Ishimwe, Leroy et Wauthier), sans Luna Snackaert (qui disputera les matchs de Coupe avec la R1), la R2 du Rebond Ottignies a largement accompli sa mission en venant à bout – au prix d’une seconde mi-temps haletante – de la P1 namuroise du Mosa Jambes en Coupe AWBB.

Ce ne fut pas un parcours de santé si on en juge par le score à la mi-temps: 24-33."On jouait au rythme du Mosa. On s’est laissé endormir et on n’avait aucune agressivité", résume Sarah Dochez.

Dans son speech à la mi-temps, la coach ottintoise insistera sur la rapidité des transitions et sur l’agressivité défensive. La suite lui donnera raison car il n’y a plus eu qu’une seule équipe sur le terrain en seconde mi-temps.

Physiquement supérieures, les Ottintoises égaliseront à 33 partout (25e) et passeront devant avant le dernier quart: 40-37 (30e). Un 10-0 d’entrée placera les Brabançonnes sur la voie d’un succès qui mit 20 minutes à se dessiner: 50-37 (33e).

Privée de plusieurs joueuses (Gillis, Van Tichelen, Demolder), la phalange brabançonne a mis à l’honneur son réservoir jeunesse. Sarah Dochez était plutôt heureuse du résultat final:"L’idée est de donner dutemps de jeu à tout le monde. Ishimwe et Hauet sont des U17 et sont bien rentrées. L’équipe est bien balancée. On a des intérieures qui répondent présent, des ailières capables de shooter. Tout le monde a pu participer à ce succès et chacune a pu prendre de la confiance."

Le 27 août prochain, nanti de 8 unités d’avances, le Rebond Ottignies s’en ira défier Herve-Battice (R1) en Coupe AWBB.

La R1 du Rebond fait ses débuts en Coupe AWBB dimanche prochain à Sprimont (P1 +10).