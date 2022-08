Arbitre: M. Rooms

Buts: Vanluyten (0-1, 0-2 et 0-3, 4', 8' et 14'), Carlier (0-4, 19'), Arnoldy (0-5, 30'), Custinne (0-6, 60'), Aïch (0-7, 66'), Ndobo (0-8, 70'), Parez c.s.c. (0-9, 83'), Baijot sur pen. 0-10, 83'), Mathieu (0-11, 89').

NIVELLES:Paquet (57' Hamolinne), Bru, Daxhelet, Gille, Lesoil (64' Parez), Coche, Demonceau, Inarejo, Severs (51' Timmermans), Benoye, Devillers.

STANDARD: Solheid, Libotte, Mejdoubi (57' Pourtois), Chiodo (47' Ndobo), Mathieu, Custinne, Carlier (46' Baijot), Arnoldy, Lamarque (57' Duray), Aïch, Vanluyten.

Les Nivelloises ont pu mesurer l’écart qui les sépare de l’échelon national."On n’a pas existé face à un adversaire très costaud,résume le président, Rudy Dechamps.On n’était pas présent dans les duels et il y avait trop de déchets techniques. C’est très vite 0-3 puis les filles ont un peu perdu les pédales. Il est vrai qu’on s’alignait avec un effectif réduit et quelques U16 pour compléter l’équipe, mais les jeunes ont répondu présent."

L’expérience fut enrichissante."On a pris une bonne leçon et ça nous fera un beau petit souvenir d’autant qu’il y avait beaucoup de supporters des deux équipes, l’ambiance fut agréable sur et en dehors du terrain, et on a fermé les installations assez tard."

Jankowska nouveau T1

L’info du week-end, c’est aussi le changement de coach puisque Frédéric Jankowska (coach des U19) devient T1 des Nivelloises."Il a déjà coaché les filles ces dernières semaines et celles-ci sont contentes de la collaboration",précise Rudy Dechamps.