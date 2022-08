Arbitre:M. Heylen.

Carte jaune:Demeaux.

Buts:Herregodts (0-1 et 0-2, 19' et 40'), Hoebeke (0-3, 45'), Herregodts (0-4, 59'), Behaeghe (0-5 et 0-6, 63' et 65'), Herregodts (0-7, 75'), Raes (0-8, 77'), Badie (0-9, 82'), Behaeghe (0-10, 89').

JODOIGNE:Dewit, Pierre, Crusnaire, Poot, Voets (51' Braun), C. Grégoire, Demeaux, Denies, Depas (34' V. Grégoire), Mottart, Six.

SOTTEGEM:Merchiers, Olivier, Nollet, De Plus, Braimoh Ruth-Ziva, Lamon, Hoebeke (57' Hostens), Raes, Badie, Behaeghe, Herregodts.

Jodoigne a craqué en deuxième mi-temps puisqu’il a tenu le 0-1 jusqu’à cinq minutes du repos face à la D2 de Sottegem en Coupe de Belgique."On a livré une première demi-heure de qualité en faisant plus ou moins jeu égal avec notre adversaire malgré un plus grand nombre d’occasions de leur côté, analyse le T2, Maxime Uliana.C’était vraiment pas mal aux niveaux défense, circulation du ballon et déplacements sur le terrain. On était bien dans le match malgré ce score de 0-3 mais la différence physique était bien présente et on s’est un peu effondré en seconde période même si on a eu davantage d’occasions. Les mauvais choix et les fautes techniques se sont accumulés et on l’a payé de plus en plus cash. Le résultat n’est finalement pas une grande surprise étant donné le niveau de l’équipe adverse alors que le contexte était un peu particulier pour nous car beaucoup de cadres étaient absents, mais les filles présentes se sont bien données."

Les enseignements sont en effet très intéressants en vue du prochain championnat de P1."Nous avons un peu plus de deux semaines pour être prêts. Il y a eu des choses positives ce week-end mais on doit encore beaucoup travailler et notamment sur le plan physique."