Un parcours assez nerveux, avec pas mal de relances et surtout, jamais plat. Bref, une course pour homme fort. Pas mal de trafic aussi et hélas, il faut le souligner, des usagers de la route très peu respectueux des signaleurs, n’hésitant pas à forcer le passage, sans respecter les injonctions, et donc le code de la route!

Par chance, on a évité le drame. Ce sont finalement quatre coureurs, partis dès le troisième tour, qui se sont présentés pour l’arrivée. On retrouvait deux Allemands, ainsi qu’Axel De Lie et Aurélien Delahaye. Mais, lors du sprint, grosse émotion puisque le premier, un Allemand, a pris bien trop de risque sur ce virage emprunté seulement pour l’arrivée. Le gaillard est parti à la faute et a dès lors chamboulé le sprint final… Finalement Christian Per Munstermann s’impose devant Axel De Lie et Aurélien Delahaye.