Coupe de Belgique: Tubize-Braine défiera une D1 Amateurs

Une affiche qui ravit Mohamed Bouhmidi à une semaine de la reprise du championnat."On monte en puissance, et se défaire d’une équipe aussi dure et agressive que l’a été Raeren n’est jamais simple, souligne le T1 Tubizien.On a fait preuve de maturité et de sérieux. Ce sera une autre paire de manches samedi prochain face à Hoogstraten, mais surtout un excellent test à une semaine de la reprise. De quoi se jauger et nous laisser le temps d’ajuster en cas de besoin."

FC Raeren-Eynatten 0 RU Tubize-Braine4

Buts: Migliore (0-1, 16'), Van Gestel (0-2, 73'), El Omari (0-3, 85'), Van Gestel (0-4, 89')

RUTB: De Bie, Afallah, Delhaye, Garlito (78' Taroli), Michel (60' Patris), Migliore (34' Leite), Lkoutbi, Aarab, Denayer (60' Van Gestel), Van Onsem (78' Butera), El Omari.