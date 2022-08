Ce sont des Rebecquois quelque peu amers qui quittaient la pelouse samedi soir à l’issue des nonante minutes et de l’élimination en Coupe de Belgique concédée face à Meux. Car si les hommes de Luigi Nasca ont clairement dominé les débats, ils se sont une nouvelle fois fait punir par l’efficacité et l’opportunisme adverse.

Alors que Rebecq a livré une première mi-temps quasi parfaite en termes de jeu, d’intensité et de combinaisons, c’est Meux, sur une demi-occasion et un long dégagement de son gardien traversant tout le terrain et intercepté en bout de course par Smal, qui ouvrira la marque.

Moussa Traore ramènera les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps. Les Rebecquois avaient de quoi nourrir des regrets au terme de cette première période. " On a livré une excellente première mi-temps, qui peut se résumer par un attaque-défense. Mais encore une fois, nos adversaires ont fait du Meux! Un long ballon mal négocié, une frappe et un but. Le pire c’est que l’on sait qu’il faut faire attention à ces détails, on sait que la moindre demi-occasion peut couter cher, mais une fois encore, on s’est fait avoir."

Si en deuxième mi-temps, les Rebecquois continuèrent sur leur bon rythme durant les dix premières minutes, le but de Kinif, sur une contre-attaque mal gérée, viendra complètement casser la bonne dynamique rebecquoise, avec des joueurs de plus en plus nerveux et qui ne parviendront jamais à se relancer dans le match. De plus, franchement pas aidés par un arbitrage qui sera passé à côté d’un coup volontaire de Van Hyfte sur Traore et d’une faute de main manifeste dans le rectangle meutis, Rebecq se verra réduit à dix suite à l’exclusion de Kouame. La messe était alors dite.

Luigi Nasca bien entendu déçu de la défaite, tenait tout de même à positiver. " On a vu énormément de bonnes choses. On a une équipe de plus en plus compétitive et qui parvient à hausser le rythme de façon significative. Il nous reste deux bonnes semaines de travail pour faire en sorte qu’une bonne mi-temps se transforme en un bon match complet."