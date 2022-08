Tirlemont-Perwez, avec les bons conseils de Jo Claes

Trois divisions séparent les Brabançons flamands de Tirlemont des Brabançons wallons de Perwez mais pour espérer créer l’exploit ce soir à 20h30 et réduire autant que faire se peut la différence de niveau, le T1 Christophe Mortier a pu compter sur une botte secrète plutôt inattendue.

Cet allié de poids, c’est Jo Claes, l’ancien coach des Sucriers, champion deux années de suite en D3 puis en D2 entre 2018 et 2020 et… patron du mentor Perwézien au sein de la société Pharma Nord. " L’histoire aurait pu être encore plus belle car si Jo n’avait pas été licencié en octobre 2020, le duel aurait eu une vraie saveur particulière. Défier son boss lors d’un troisième tour de Coupe de Belgique aurait été vraiment très spécial. On se croise tous les jours au boulot et pour le match de ce soir, il ne sera pas mon adversaire mais mon associé", raconte Christophe Mortier.

On se doute que le mentor Brabançon wallon a pu bénéficier des conseils avisés et de quelques analyses tactiques de la part de son supérieur. " Jo Claes est un homme que j’admire énormément car il a réussi tant dans le football que dans le monde professionnel. C’est une référence et nous avons bien entendu passé pas mal de temps ensemble à discuter de Tirlemont. Il m’a filé certains tuyaux et j’espère qu’ils nous serviront à déjouer les pronostics."

Le club a en tout cas décidé de mettre toutes les chances de son côté afin de préparer au mieux cette rencontre de prestige. " Nous allons profiter de ce week-end pour organiser notre traditionnel stage. Des activités de team building sont programmées aujourd’hui avant les analyses de match, le repas et le départ en car. Demain, quoiqu’il arrive, nous passerons la journée tous ensemble à la Côte."

Christophe Mortier pourra en tout cas compter sur un groupe ultra motivé et au complet. " L’objectif est déjà atteint et nous allons nous faire plaisir. La clé du match sera l’organisation et la mise en place. Si les joueurs respectent les consignes, je pense que nous aurons une carte à jouer."