Matches de gala pour Jodoigne et Nivelles

C’est donc avec un groupe très déforcé (8 filles de P1) que l’équipe accueillera Sottegem ce samedi après-midi."C’est un honneur de recevoir une D2 et c’est l’occasion de voir où l’on en est puisque notre objectif est de monter en nationale à moyen terme. On va rencontrer une équipe solide qui a déjà repris depuis un bon mois et qui sera donc plus aguerrie. Vu les circonstances, on essayera d’abord de ne pas être ridicule et d’en prendre le moins possible."

Nivelles – Standard C

Nivelles sera privé de sa buteuse, Émilie Keiser, face au Standard C" mais les nouvelles joueuses nous apportent de la stabilité et nos jeunes ont bien presté au tour précédent contre Biévène, positive le président, Rudy Dechamps.Le noyau adverse étant composé des U16 qui sont montées, ce sera assez vif. On va jouer très défensif pour limiter la casse mais tout en essayant de repartir vers l’avant car on ne va pas se laisser faire. Le fait de recommencer très tôt a fait du bien physiquement car les filles suivent le rythme et on sent beaucoup de motivation."

Le club voudra surtout en profiter."Ce deuxième tour est un gros événement et recevoir le Standard est la cerise sur le gâteau. Cela s’inscrit également dans notre volonté de mettre le football féminin à l’honneur. On attend beaucoup de monde, les autorités communales et les sponsors, et on a choisi de jouer sur le synthétique pour privilégier les petits espaces."