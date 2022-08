Les trois premiers de promotion se retrouvent à Nil-Saint-Vincent

Cela fait déjà plusieurs années que les équipes de promotion du Brabant wallon et de Charleroi sont réparties dans deux championnats différents. Les Brabançons wallons évoluent avec les Namurois tandis que les équipes carolorégiennes et du centre sont, elles, regroupées avec les formations de Sambre & Meuse. On peut s’étonner que Maubeuge fasse partie de la région Sambre & Dyle mais c’est à sa demande que le club français a rejoint l’entité dirigée par Éric Van Nuffelen et Jean-Marie Dupont. Pour déterminer qui participe à ce tournoi des trois premières équipes de promotion, un coefficient est calculé entre les points pris et les rencontres jouées à mi-championnat.