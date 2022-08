" On ne nourrit pas vraiment d’objectifs avec la Coupe AWBB, observe Sarah Dochez.L’important, c’est que le groupe apprenne à se connaître et joue ensemble."

Désireuse d’obtenir une bonne assise défensive au départ d’un fighting spirit qui offre à son équipe des paniers faciles qui font engranger la confiance, celle qui a pris la succession de Thomas Thys a souhaité se frotter amicalement à du coriace pour cette avant-saison:" Le jeu pratiqué en Flandre est plus agressif qu’en Wallonie, c’est pourquoi on a pris des matches amicaux face à des équipes de Landelijke. On vient d’affronter Hasselt le week-end passé. Cela s’est bien déroulé et ça tournait déjà pas mal dans nos rangs. Il y a des bases au niveau du groupe qui sont encourageantes pour la suite. "

Lummen, une autre L2, sera au menu ottintois le samedi 20 août. Acquérir les fondamentaux collectifs et déjà avoir les bonnes réactions de groupe, c’est l’un des objectifs poursuivis par Sarah Dochez. Encore plus quand elle est aux manettes d’un effectif jeune."Une saison, c’est long et il peut se passer plein de choses. Surtout si on ne dispose pas d’un groupe solide. C’est important de se rassurer en préparation. "

En raison des vacances, la R2 ne pourra compter que sur 7-8 rotations ce dimanche. Les systèmes devraient être les mêmes entre les équipes seniores."On s’est mis d’accord dans le staff des coaches pour étaler les mêmes principes de jeu. Ce qui est encourageant pour la suite c’est que j’ai vu des filles réceptives et motivées sur les premières séances ", conclut Sarah Dochez.

La R1 d’Olivier Mulaba se rend à l’Okapi Alost ce samedi (20h) pour un premier tour de Coupe de Belgique. L’équipe sera privée de Vermylen, Fonteyn, Pirlot (en vacances) et de Hauet (blessée)." Le fait d’être déforcé peut révéler certaines. On peut en faire une force", estime le coach brabançon.