Genappe peut assurer sa deuxième place

Après les trois points gagnés à Fontaine-l’Evêque la semaine dernière (5-13), Genappe a consolidé sa deuxième place au classement. Les hommes d’Hector Tubiermont comptent trois points d’avance sur Sirault qui a joué un match de plus. Si Genappe s’impose par trois points ce dimanche à Blicquy, Sirault ne pourrait plus les rejoindre à la deuxième place. Ninove serait mathématiquement encore en mesure de dépasser Genappe au classement. Il faudrait pour cela que Genappe ne prenne plus le moindre point lors des deux dernières journées et que Ninove empoche les trois points lors de chacune de ses trois dernières sorties.