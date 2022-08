Coupe de Belgique: un test grandeur nature pour Rebecq face à Meux

Car même si Meux reste à coup sûr la bête noire de Rebecq la saison passée, après avoir remporté les deux confrontations sur un score identique de 5-2, Luigi Nasca préfère faire abstraction de la saison dernière et se concentrer sur celle à venir. " Il n’y pas de sentiment de revanche de notre côté. Cependant, je suis impatient de vivre ce match car la saison passée, malgré les deux défaites, les deux matches avaient été disputés et passionnants. Une équipe qui nous met dix buts sur une saison, cela n’est pas commun. C’est donc un excellent adversaire que pour faire un dernier état des lieux à quelques jours de la reprise du championnat. Meux est tout de même le vice-champion de D2 et leur noyau reste quasi identique à celui de l’année dernière. Mis à part un bon renfort avec un ancien de notre maison (Cyril Rosy), leur équipe n’a pas bougé. On pourra donc facilement mesurer notre progression par rapport à l’année passée."

Un test grandeur nature donc, avec enjeu et qui en rappelle un autre. En effet, on se souvient, qu’à pareille époque la saison dernière, la RUS avait affronté la RAAL, au même stade de la compétition et avait été défaite de peu (1-2).

Une défaite qui avait laissé quelques traces dans les esprits rebecquois. Une situation que Luigi Nasca ne veut plus revivre. " Cette rencontre nous avait pas mal pénalisés dans les semaines qui ont suivi puisque nous avions eu trois exclus et on l’a payé dès la reprise du championnat. Ce sera donc aussi un bon test ce soir pour voir la capacité de mes joueurs à gérer une rencontre et leurs émotions."

Le noyau est au grand complet.

Le noyau: Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro, Traore, Contino, Piret, Demolie, Bova, Delsanne, Camargo, Bailly, Vervondel, Kouamé, Lufimbu, Debole, Henri.