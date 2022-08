Vanessa Scaunet aux championnats d’Europe, avec l’objectif de passer un cap

Du côté des passionnés, on ne boude pour autant pas son plaisir de voir aussi régulièrement nos athlètes en piste! Et ça n’est pas Vanessa Scaunet, la spécialiste du 800 mètres, et détentrice du record de Belgique (2:02.05) qui dira le contraire, elle qui vit le plus bel été de sa carrière!

Effectivement, alors qu’elle pensait pouvoir profiter pleinement du mois de juillet pour préparer son premier Euro outdoor, Vanessa Scaunet a finalement mis le cap sur Eugène dans l’Oregon (USA) pour prendre part aux championnats du monde. Bénéficiant ainsi d’un repêchage de dernière minute, suite à de nombreux forfaits d’athlètes blessés ou malades, l’athlète nivelloise a reçu une invitation de World Athletics et a donc vécu ses premiers championnats du monde.

Un changement de programme qu’elle ne pouvait bien entendu pas refuser, même si cela a quelque peu perturbé son programme. " J’étais dans une période où la fatigue était assez importante et où j’avais besoin d’un peu de repos. Mais finalement prendre part aux Mondiaux m’a permis de simplement courir une course, sans faire trop de séances d’entraînements. C’était peut-être une bonne chose en termes de récupération en vue de Munich."

J’ai envie d’y croire et de me dire qu’il est possible de sortir des séries

C’est ce dimanche que Vanessa Scaunet, au même titre que l’ensemble de la délégation belge, mettra le cap sur la Bavière et la ville de Munich, pour y vivre son premier championnat d’Europe en extérieur, avec l’objectif d’améliorer son record personnel. " C’est difficile de définir un objectif précis. La liste des sélectionnées est sortie et j’ai l’avant-dernier temps de référence. Si on se réfère donc à cette liste, il semble compliqué d’imaginer que je puisse passer un tour. Mais si je me fie à mon état de forme et aux sensations de ces derniers jours, j’ai envie d’y croire et de me dire qu’il est possible de sortir des séries. Quoiqu’il arrive, ce genre de compétition doit transcender un athlète, et surtout quelqu’un comme moi, qui a encore peu d’expérience dans de tels rendez-vous. Il faut profiter de ses conditions pour tenter de courir un record personnel."

L’expérience je l’ai, il faut que je parvienne à l’exploiter

Si dans le chef de Vanessa Scaunet, il reste difficile d’établir un pronostic et de se fixer un objectif précis, elle ne souhaite plus pour autant limiter sa participation à un grand championnat au fait de juste prendre de l’expérience. " J’ai maintenant pu vivre un Euro en salle et des Mondiaux le mois dernier. Il n’est donc plus question d’aller à Munich juste pour prendre de l’expérience. Il faut passer un cap et aborder cette compétition avec la volonté de faire un résultat. L’expérience je l’ai, il faut que je parvienne à l’exploiter."

Et cette expérience se traduit également dans la gestion d’un championnat et l’enchaînement des courses. On se souvient qu’après l’Euro indoor à Torun, en 2021, l’athlète du CABW avait quelque peu accusé le coup, n’étant pas habituée à devoir enchaîner les courses à une telle intensité. Mais à en croire Vanessa, tout cela, c’est du passé. " On a énormément travaillé cet aspect. On a planifié plus régulièrement des sessions intenses avec des périodes de récupération entre elles de plus en plus courtes. Il faut rester réaliste, l’entraînement n’est pas la compétition, mais je suis en tout cas mieux armée qu’auparavant. Je suis aussi quelqu’un qui stresse beaucoup avant la course. Je travaille encore pas mal ce facteur, mais je sens que j’ai déjà progressé sur ce volet."

C’est donc dans de parfaites conditions, tant physiques que mentales, que Vanessa Scaunet s’apprête à rejoindre Munich. " Je suis dans un état de forme totalement différent qu’au moment de rejoindre l’Oregon et les Mondiaux. J’avais eu un très long voyage et j’avais dû attendre plusieurs jours avant d’entrer en lice. La fatigue et le stress m’ont probablement joué un vilain tour à Eugène. Mais depuis mon retour, j’ai parfaitement récupéré et je me sens en excellente forme. Tous les feux sont donc au vert pour vivre un beau championnat."