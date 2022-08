La course du 15 août prochain (15h) marquera toutefois une rupture par rapport au passé, car le Comité de la Jeunsse a expressément prié de modifier le circuit de manière à ne plus emprunter la rue de la Cruchenère. Ce qui n’est pas simple quand on connaît la configuration du village de Perbais coincé entre la Nationale 4 et la ligne de Chemin de Fer."Si nous nous élancerons encore de la Grand’Rue,nous n’y reviendrons que pour l’arrivée",précise René Mathy, cheville ouvrière du Royal Étoile Club Walhain.

Le nouveau circuit de 4 kilomètres est dessiné comme suit: départ Grand’Rue, rue de la Sucrerie, rond-point, passage sous le pont du chemin de fer, avenue du Castillon, rue de la Chapelle, passage sous le pont du chemin de fer, rue de la Station, Chaussée provinciale, rue d’Almez, rue des Cours et retour rue de la Sucrerie. L’école communale accueillera les inscriptions et la remise des prix. Les spectateurs auront l’occasion de se rafraîchir rue de la Sucrerie (petite buvette du club).

Le 27eGrand Prix André Flahaut pour élites et espoirs est doté de 620 € de prix et constitue la seconde manche d’un challenge richement doté qui a connu son round initial le 3 juillet dernier.