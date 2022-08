Le dernier 1500 de Debjani lors de l’Euro de Munich? Probablement pas

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et on le sait, le temps est souvent salvateur dans ce genre de situation. Avant les Mondiaux, le Nivellois avait réalisé de belles performances, plutôt prometteuses, aujourd’hui, Ismaël a bel et bien retrouvé ses sensations. De bon augure pour la semaine qui l’attend. " Je me sens à nouveau très bien. Les jambes et les sensations sont très bonnes. Je me fixe l’objectif de passer le cap des séries et de me hisser en finale. Cela serait une belle manière de ponctuer l’été."

Mais serait-ce aussi une belle façon de ponctuer sa carrière sur 1500 mètres? La question se pose encore, même si la réponse semble quelque peu différente depuis quelques semaines. Car en effet, il y a quasi un an, Ismaël Debjani avait confié vouloir passer sur 5000 mètres à l’issue de l’été 2022 et entamer un deuxième chapitre à sa carrière.

Alors qu’il s’est aligné à deux reprises sur la distance au cours des derniers mois, l’Aclot semble avoir légèrement revu sa copie. " Je ne garde pas un excellent souvenir de mon dernier 5000. Après, je n’en ai fait que deux, et à chaque fois en Belgique, sans un niveau où j’ai réellement pu me rendre compte de ce que pouvait être l’effort à fournir sur la distance. J’avais effectivement prévu de me lancer totalement sur cette distance mais je me tâte encore. On verra après Munich, je prendrai le temps de bien analyser la question."