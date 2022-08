Joueuse de basket-ball en D1, Lynn Hering va courir un marathon pour son papa décédé

Un défi qu’elle s’est lancé il y a deux ans lorsqu’elle a perdu son papa, décédé des suites d’un cancer à l’âge de 57 ans."Malgré la maladie, il est resté très sportif. Il continuait à courir et à participer à des événements comme Le Relais pour la Vie,confie Lynn, 24 ans qui combine avec brio sa carrière de joueuse et ses études universitaires à la VUB (en éducation physique).À cause du basket, je n’ai pas pu courir à ses côtés comme l’a fait mon frère et c’est un regret. Quand il est décédé, je me suis lancé ce défi, pour lui."

Soutenue par sa famille et son compagnon, le joueur professionnel de Liège Basket Bram Bogaerts, Lynn s’entraîne depuis trois mois."Dès la fin de saison avec Braine, j’ai commencé la préparation. J’ai fait des tests médicaux car même si tu es sportif, l’effort n’est pas le même que sur un terrain de basket. Je cours trois à quatre fois par semaine depuis le mois de mai, ce qui ne me pose aucun souci puisque j’ai l’habitude de m’entraîner tous les jours lors de la saison de basket. Physiquement, je me sens très bien."

C’est son frère Maxime qui a dessiné le parcours. Il l’accompagnera à vélo ce samedi, tout comme d’autres membres de sa famille. "Au départ, j’avais en tête de m’inscrire dans un marathon organisé, mais il n’y en avait pas en ce moment. Or, c’est maintenant que je dois le faire car cette année le championnat de basket ne reprend qu’en octobre (la saison en D1 Dames est retardée d’un mois en raison du Mondial de basket féminin fin septembre, NDLR).J’ai donc décidé de m’organiser un marathon avec l’aide de ma famille."Elle l’avoue:"Je suis un peu stressée. Je vais faire de mon mieux. Peu importe le chrono, le plus important pour moi est de réussir ce défi."

Une fois la ligne d’arrivée franchie, son regard sera déjà tourné vers la reprise des entraînements le 29 août avec sa nouvelle équipe, les Spirou Ladies Charleroi.