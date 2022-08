Bioracer Wallonie Tour: l’équipe wavrienne ServiPools DT Racing est confiante

C’est que, pour sa première année d’existence, ServiPools DT Racing brille."Nous avons 43 podiums, dont 14 victoires depuis le début de la saison. C’est tout bonnement exceptionnel pour une équipe comme la nôtre. Bien sûr, on savait que nos éléments avaient de belles capacités. Ils l’ont démontré et cela motive tout le monde pour la suite. On espère conserver le noyau actuel et le renforcer avec trois nouvelles recrues."

Mais avant cela, il faudra négocier ce Bioracer Wallonie Tour."Nous espérons pouvoir glisser un de nos hommes dans une échappée même si je pense que la différence aura du mal à se réaliser sur les courses en ligne. Il est probable que le classement général se joue sur le contre-la-montre individuel sur le Circuit de Mettet. Néanmoins, je suis confiant dans mes gars et je suis persuadé que si une opportunité se présente, ils pourront la saisir. Ce type de course est également une aubaine pour l’homogénéité de l’équipe. En vivant ensemble pendant plusieurs jours, cela renforce les liens et la cohésion. On espère que nos trois gars seront à l’arrivée dimanche soir et qu’ils figureront tous dans le premier tiers du classement."

Robin Haubruge, Jawad Aghyal et Fredéric Jacob savent qu’ils pourront compter sur un staff aux petits soins pour arriver au bout de ce Tour. Ils devraient être rejoints très certainement par Fred Wilmet le dimanche lors de la dernière étape à Fernelmont.