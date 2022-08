Un premier titre national pour le Brainois Arthur Vermaut

Arthur Vermaut (16 ans), affilié à l’Aqua Club de Braine-l’Alleud, a décroché la médaille d’or sur 200 mètres papillon lors des championnats de Belgique des 15 ans et plus le dernier week-end de juillet. " J’avais nagé en 2'18''65 en éliminatoire. J’avais le troisième temps des nageurs nés en 2006-2007 ce qui me qualifiait pour la finale lors de laquelle j’ai amélioré mon temps (2'17''14). J’aurais peut-être pu faire un meilleur temps. Je suis parti prudemment pour être certain de tenir la distance. Je pense qu’avec un départ plus rapide, j’aurais pu améliorer mon temps. Je suis toutefois très satisfait de ma course. C’est la première fois que je suis champion de Belgique. Jusqu’ici, j’étais toujours deuxième ou troisième", note le jeune nageur brainois.