Orp accueillera la finale du Kids Challenge

Depuis trois ans, l’école VTT des JTP Blanc Gilets y organise des séances d’entraînements pour ses jeunes, et d’autres structures y font également des activités. Derrière tout cela, on retrouve un homme dynamique qui a la volonté de relancer son sport, le cyclisme, en la personne de Jean-Paul Van Horebeek. Il vient d’ailleurs d’enregistrer un nouveau projet avec une épreuve XC pour jeunes, le 24 septembre prochain, en collaboration avec des acteurs locaux et le club perwézien du MTB Team Spirit."Nous allons organiser la finale du Kids challenge VTT, une compétition pour jeunes qui compte des épreuves aux quatre coins de la Wallonie durant toute l’année. Il n’était pas prévu de l’organiser cette année mais les organisateurs de cette course ne peuvent plus assurer la tenue de celle-ci. Alors plutôt que de retirer la course du calendrier, avec Thibaut Ullens du MTB Team Spirit, on a décidé de relever le défi en associant plusieurs acteurs autour du projet. C’est ainsi que le club de football local, avec ses magnifiques installations, sera lui aussi partenaire de l’organisation."

Sur place, les vététistes vont avoir droit à un terrain de premier choix."Le bois derrière les installations est en effet très intéressant. Il y a pas mal de parties en single track, avec des petits passages techniques assez sympas. Et puis, le bois est sur un flanc de colline, il y a donc du dénivelé. De belles côtes seront à franchir mais cela veut également dire que les bikers pourront se faire plaisir avec les descentes."

Le kids Challenge est une compétition ouverte aux moins de 15 ans."Mais nous allons viser large. Les non-licenciés peuvent également prendre part à l’épreuve, ce qui permettra aux jeunes du coin de découvrir la discipline à deux pas de chez eux. Comme lors de la course sur route du mois de juin, on veille à faire de la détection. On souhaite aussi proposer une épreuve open pour les plus de 15 ans, ce qui permettra aux adultes, licenciés ou non, d’eux aussi profiter des lieux."