Le Swimming Club de Rixensart refait surface

Le Swimming Club de Rixensart alignait quatre nageurs chez les treize et quatorze ans, trois nageurs de 15 ans et plus aux championnats de Belgique. " Sur les sept nageurs, cinq participaient pour la première fois aux championnats de Belgique. Harold du Bois de Vanloye et Simon Laviolette étaient déjà présents en 2019. Il y avait donc un peu de stress chez les autres", rappelle Aurore Guéret, entraîneur du groupe espoir au Swimming Club de Rixensart.