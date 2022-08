Le réseau A4TP s’étend à La Hulpe, au TC 1310

Le TC 1310 continuera d’exister sous le nom qu’il porte. C’est son école de tennis qui porte désormais les couleurs de l’A4TP.

" Il y a le club de tennis et l’académie de tennis, confirme Frédéric Hermange. Le club en lui-même gère ses membres et l’infrastructure. L’académie de tennis A4TP est une activité qui est intégrée au club de tennis. C’est un service qu’on donne aux membres des clubs qui font partie de notre réseau. On n’est pas propriétaire des infrastructures. On est une académie de tennis, pas un club. On forme des joueurs via des cours collectifs ou des cours privés. C’est l’activité principale du réseau A4TP. On opère dans différents clubs, mais on ne possède pas les clubs. On représente uniquement l’enseignementdu tennis."

En pratique: au Tennis Club La Hulpe, un amateur qui s’affilie pour jouer avec ses amis s’affiliera bien au TC 1310, mais un joueur s’inscrivant aux cours de tennis s’inscrira à A4TP La Hulpe, pas au TC 1310.

Un réseau qui se développe

Le réseau forme des joueurs également à Uccle, Edegem, Tervuren, et bientôt à Sterrebeek. Via l’intégration de l’école du Tennis Club La Hulpe dans l’A4TP, ce sont environ 500 jeunes qui intégreront le réseau. Parmi eux, quelques jeunes qui jouent bien et qui se sont lancés dans les tournois. " Par le passé, c’était fort destiné au tennis loisirs. Une volonté de notre part est de faire évoluer ça, et essayer de former des jeunes; c’est de repartir de tout en dessous, de former les plus petits, et de les amener, entre guillemets, le plus haut possible quand ils auront 14-15 ans", explique Alec Witmeur, directeur sportif d’A4TP La Hulpe.

" La personne qui était ici avant nous était plus dans l’optique loisir, alors que nous voulons donner une image plus sportive et de formation pour pouvoir arriver, à terme, à être reconnu en tant qu’académie de qualité, comme réel centre de formation", ajoute Frédéric Hermange.