Guillaume De Ridder: «Ça m’a fait un bien fou»

Car le champion du monde 2021 de RX2e n’a pas retrouvé de volant pour 2022. Du coup, il a profité à fond de cette parenthèse."J’ai dû me remettre dans le bain le premier jour, le temps de découvrir la piste et la voiture. Mais j’ai très rapidement trouvé le bon rythme pour finalement remporter la course lors du deuxième jour. Même si le championnat n’est encore que très amateur, ça m’a fait du bien au moral."

De quoi oublier l’espace d’un week-end cette année 2022 cauchemardesque qui devait pourtant être celle de la confirmation après son sacre mondial en RX2e."C’est frustrant d’avoir fait le job avec la manière au volant, mais aussi au niveau sponsoring, et de se retrouver sans volant. C’est la dure loi du sport d’un sport automobile où le budget reste le nerf de la guerre."

Le Nivellois espère que 2023 lui permettra de retrouver une place de pilote."Je travaille sur un programme pour l’an prochain mais ce n’est pas évident. Le problème, c’est que je suis obligé de monter de catégorie car je n’ai plus rien à gagner ni à prouver en RX2 ou en RX2e. Je dois franchir un cap mais pour le franchir, les budgets explosent. Je garde espoir, je tente de ruser d’ingéniosité pour trouver une solution mais cette situation est difficile à vivre."

En attendant, Guillaume met son expérience au service d’un autre jeune pilote belge, Viktor Vranckx."Je me suis lancé dans le coaching de ce jeune pilote que je suis sur toutes ses courses en RX2e justement. Cela me permet de rester dans le milieu, d’être présent sur les courses et de garder le contact avec les équipes. Et puis c’est moins frustrant de les vivre sur place que depuis son canapé."