Un nouveau départ pour les Chastroises

Trois mois après avoir terminé dernier en D1, Chastre a finalement conservé sa place au sein de l’antichambre de la Superleague et prépare activement la nouvelle campagne."Pour l’instant, on fait surtout du physique et on attend d’être plus complet pour réellement commencer le travail de fond,indique Michaël Vertsraelen.Bien sûr, on ne sera pas à 200% pour commencer le championnat (NDLR: face à Gand, le 27 août)car il y aura encore des filles à intégrer à la fin du mois, mais le but est de mettre en place un système de jeu où l’on joue au foot depuis l’arrière."